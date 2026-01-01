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Trainingsanzüge mit Reißverschluss

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Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Kapuzenjacke (Damen)
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England x Palace Track-Jacket für Herren
Erhältlich in der SNKRS App
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Trainingsanzüge mit Reißverschluss: ein smarter Wärmespeicher

Egal, ob du dich an der Seitenlinie aufwärmen oder nach dem Training entspannen willst: In einem Trainingsanzug mit Reißverschluss bist du bestens gerüstet. Entdecke unsere große Auswahl an Farben und Styles – von auffälligen Grafiken bis zu gedeckten Tönen –, sodass wirklich alle Sportler:innen fündig werden. Die superweichen Materialien liegen angenehm auf der Haut, während das flexible Gewebe dafür sorgt, dass du dich ganz natürlich bewegen kannst. Es gibt also nichts, was dich von deiner nächsten Herausforderung abhalten könnte. Wechselhaftes Wetter ist auch kein Problem: Dank Reißverschluss ist dein Trainingsanzug ein vielseitiges Layering-Piece, das du schnell an- und ausziehen kannst. Atmungsaktive Materialien regulieren zudem die Körpertemperatur, wenn die Intensität deines Trainings steigt.


Ein Trainingsanzug mit Reißverschluss schenkt dir maximalen Komfort. Sobald du zu schwitzen beginnst, leitet die Nike Dri-FIT Technologie die Feuchtigkeit von deiner Haut weg, sodass du dich immer frisch fühlst. Flache Nähte verhindern Hautreizungen, damit du dich ganz auf deine Ziele konzentrieren kannst. Sowohl Bündchen als auch Taillenbund enthalten Stretch, um die perfekte Passform zu gewährleisten. Dank verstellbarer Kordelzüge kann auch nichts verrutschen, während du dich bewegst. Achte außerdem auf Modelle mit praktischen Taschen, in denen sich wichtige Dinge verstauen lassen. Den ikonischen Nike Swoosh findest du selbstverständlich in der ganzen Kollektion – er verleiht deinem Outfit einen Statement-Look.


Shoppe nachhaltige Sportswear und profitiere von einer Extraportion Power. Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf eines Trainingsanzugs mit Reißverschluss auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.