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Weiße Shorts für Damen

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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
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Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
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NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
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Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift ADV-Laufshorts mit Dri-FIT-Technologie, integriertem Slip und mittelhohem Bund für Damen
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ADV-Laufshorts mit Dri-FIT-Technologie, integriertem Slip und mittelhohem Bund für Damen
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Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
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Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
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Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Weite, taillierte Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
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England 2026 Heimstadion
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Naomi Osaka
Naomi Osaka Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Como Stadium Home
Como Stadium Home Nike Replika-Fußballshorts mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
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Nike Replika-Fußballshorts mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
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FFF 2026 Heimstadion
FFF 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
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NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Laufshorts (Damen)
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Shorts (ca. 5 cm)
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Shorts (Damen)
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A'ja Wilson Dri-FIT Basketballshorts
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Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
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NikeCourt Court Collection Dri-FIT Tennisshorts mit hohem Bund (Damen)
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Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Damenshorts aus Webmaterial
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Weiße Shorts für Damen: cleane Designs für Höchstleistung

Unsere weißen Shorts für Damen vereinen cleane Farben, die sich leicht kombinieren lassen, mit hochwertigen Stoffen, die beim Sport genauso viel leisten wie du. Ob Laufbahn, Gym oder Tennisplatz: Mit diesen Designs ist Höchstleistung vorprogrammiert.


Für Nike begann alles mit dem Laufen. Kein Wunder also, dass diese kurzen, weißen Damenhosen auch nach Hunderten von Kilometern nicht aufgeben. Dabei bieten die weiteren, leichten Modelle seitliche Belüftungsschlitze für mehr Atmungsaktivität, während sich unsere enganliegenden weißen Damen-Shorts in Slim Fits der Körperform anpassen. Diese engen trotz der leichten Kompressionswirkung aber nicht ein – stattdessen garantiert das Stretch-Material ultimative Bewegungsfreiheit. Jetzt noch schnell Handy und Schlüssel in die praktischen Taschen und schon kann die nächste Challenge kommen.


Du kannst nicht genug von Fußball bekommen? Mit unseren weißen, kurzen Damen-Shorts bist du bereit fürs Spielfeld. Da sie undurchsichtig und elastisch sind, kannst du dich beim Sport aufs Wesentliche konzentrieren. Mesh-Einsätze sorgen außerdem für optimale Luftdurchlässigkeit und helfen deinem Körper bei der Temperaturregulierung. Dank unserer Nike Dri-FIT Technologie leitet das Material Feuchtigkeit von der Haut ab, wo sie schneller verdunstet – freu dich also auf ein frisches und kühles Tragegefühl. Du hast einen zukünftigen Fußballstar in deiner Familie? Hol dir doch gleich ein Paar weiße Shorts für Mädchen mit dazu. Sie werden aus den gleichen hochwertigen Materialien wie die Designs der Erwachsenenkollektion hergestellt.


Auf dem Weg zum Fitnessstudio? Dank unserer Stoffe mit Nike Flex Technologie machen deine neuen weißen Damen-Shorts wirklich alles mit, selbst das härteste EMOM-Workout. Dabei sorgt der breite Stretch-Taillenbund dafür, dass alles dort bleibt, wo es hingehört. Wenn du gerne etwas mehr Abdeckung möchtest, hol dir einfach eine weiße, kurze Damenhose mit Doppelfunktion – die innere Lage liegt eng an, während eine äußere Lage etwas weiter sitzt.