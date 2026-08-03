Weiße Damen-Poloshirts: voller Fokus auf deine Ziele
Shoppe weiße Poloshirts für Damen und kreiere damit klassische, zeitlose Looks. In dieser Kollektion findest du eine umfangreiche Auswahl an Passformen – von kurz geschnittenen Designs, die dem Klassiker einen Twist verleihen, bis zu ärmellosen Varianten für ein luftiges Gefühl. Wir haben aber auch die traditionellen weißen Damen-Poloshirts aus glatten, schnell trocknenden Stoffen. Dabei sind alle Modelle auf Komfort ausgerichtet, damit du dich vollkommen auf deinen Schwung konzentrieren kannst.
Egal, bei welcher Sportart du es trägst: Ein weißes Damen-Polo von Nike sorgt dabei für ein cleanes, frisches Finish. Wähle Shirts aus Baumwolle mit einer Prise Elastan, wenn dir ein weiches Tragegefühl und viel Bewegungsfreiheit wichtig sind. Oder entscheide dich für ein mittelschweres Piqué-Gewebe, das nicht nur extrem atmungsaktiv ist, sondern mit seiner Waffelstruktur auch einen eng anliegenden Look kreiert. Und keine Frage: Unsere glatten und überaus elastischen Stoffe arbeiten genauso hart wie du.
An sonnigen Tagen hast du es in unseren langärmeligen, weißen Poloshirts für Damen angenehm kühl und trocken. Entdecke Shirts aus leichten Materialien mit integriertem UV-Schutz, die schädigende Strahlen abweisen. Halte zudem den Schweiß in Schach, indem du Designs mit Nike Dri-FIT Technologie shoppst. Dieses innovative Gewebe leitet Feuchtigkeit von der Haut ab, damit sie schneller verdunstet, und kreiert somit während des Workouts ein angenehm trockenes Tragegefühl. Und wenn es komplette Bewegungsfreiheit sein muss, dann ist ein Style mit gerippten Saum-Einsätzen genau die richtige Wahl.
Dir ist der Umweltschutz wichtig? Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Um uns dabei zu unterstützen, shoppe weiße Nike Poloshirts für Damen, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.