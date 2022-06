Welche Vorteile hat Tanzen?

Wer unter Problemen mit der mentalen Gesundheit leidet, sollte auf jeden Fall professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Studien zeigen jedoch, dass Tanzen eine gute Ergänzung zur jeweiligen Therapie sein kann. So hat eine in der Zeitschrift Frontiers in Psychology veröffentlichte systematische Studie aus dem Jahr 2019 gezeigt, dass eine Tanztherapie die Behandlung von Erwachsenen mit Depressionen effektiv unterstützen kann. Forscher:innen betonen dabei vor allem die nonverbale Komponente beim Tanzen. Hier können Teilnehmer:innen ihre Emotionen ohne Worte ausdrücken.

"Tanzen ist befreiend", erklärt Morris. "Dabei kannst du ganz du selbst sein und dich in einer universellen Sprache ausdrücken. Beim Tanzen kannst du Gefühle formulieren und Geschichten erzählen, die du nicht in Worte fassen kannst."

Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2014 hat die dauerhaften positiven Effekte von Tanzen in der Therapie untersucht. Die Forscher:innen haben dabei herausgefunden, dass Tanzen nicht nur die Symptome von Depressionen und Angststörungen lindern, sondern auch die Stimmung und das persönliche Wohlbefinden verbessern kann.

Es gibt unzählige verschiedene Tanzformen, die verschiedene Vorteile bieten. Probier einfach ein paar aus.

"Es gibt hunderte Möglichkeiten: Ballett, Hip-Hop, Swing und vieles mehr", so Arms. "Manche Formen beanspruchen die Knie oder erfordern mehr Beweglichkeit, wenn du sie intensiver praktizierst. Aber es gibt für alle den passenden Tanz."

Text: Ashley Lauretta