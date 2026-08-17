Kleidung für Damen aus mindestens 50 % nachhaltigen Materialien

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Nike Sportswear
Nike Sportswear Leichte Oversize-Ripstop-Jacke (Damen)
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Leichte Oversize-Ripstop-Jacke (Damen)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike Pro
Nike Pro Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
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Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT Hose mit Druckknöpfen und hohem Bund (Damen)
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-Faltenrock mit hohem Bund und UV-Schutz (Damen)
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Dri-FIT-Faltenrock mit hohem Bund und UV-Schutz (Damen)
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Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Damen-Trainingsoberteil mit durchgehendem Reißverschluss
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Damen-Trainingsoberteil mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Verkürztes Dri-FIT ADV Lauf-Tanktop mit Taschen (Damen)
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Verkürztes Dri-FIT ADV Lauf-Tanktop mit Taschen (Damen)
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Nike Swift
Nike Swift Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
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Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
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Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
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Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
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Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
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Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT Tanktop für Damen
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Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Ärmelloses Dri-FIT Laufshirt (Damen)
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Nike One
Nike One Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
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Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Damen-Lauf-Tanktop
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Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
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Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Kurztanktop für Damen
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike Pro Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike Swift
Nike Swift UV Lauf-Longsleeve mit Rundhalsausschnitt und Dri-FIT-Technologie (Damen)
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Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
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Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
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Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
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Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts aus Mesh (Damen)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
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Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike Flow
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Nike Tempo
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Nike Swim Effortless Essential
Nike Swim Effortless Essential Bikinihose zum Binden (Damen)
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Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tenniskleid für Damen
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Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike One Fitted Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
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Nike Attack
Nike Attack Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 10 cm)
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
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Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
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Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
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Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
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Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
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Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
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Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
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Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
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Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Kurztanktop aus Mesh (Damen)
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Nike Swim Effortless Essential
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Nike Victory Dri-FIT Tenniskleid für Damen
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Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
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Nike Attack Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 10 cm)
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Nike Swift Breathe Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
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Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
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Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
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Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
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Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
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Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
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Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
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Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
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Kurzarm-Laufoberteil für Damen
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Nike Swift Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
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Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
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Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
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Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
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Nachhaltige Damenmode: ein Schritt in die richtige Richtung

Du kannst dich beim Shoppen noch besser fühlen, wenn du dich für unsere nachhaltige Mode für Damen entscheidest. Sei es auf dem Weg zum Fitnessstudio, auf dem Spielfeld oder beim Anfeuern auf der Tribüne – hier findest du für jede Situation das Richtige. Was dich erwartet? Innovative Technologien, die speziell dafür entwickelt wurden, dir zum Erfolg zu verhelfen. Wie beispielsweise unsere nachhaltige Damenkleidung mit Nike Dri-FIT. Dieser ausgezeichnete Stoff leitet den Schweiß von der Haut ab, damit du es jederzeit angenehm kühl und trocken hast. Oder auch unsere Therma-FIT Technologie, die deine natürliche Körperwärme zwischen den Gewebefasern speichert und somit kuschelige Wärme ohne all das unnötige Zusatzgewicht ermöglicht.


Bei unserer nachhaltigen Nike Kleidung für Damen kannst du dich auf softe, glatte Materialien freuen, die mit reichlich Stretch-Fasern versehen sind. Es hält dich also nichts vom Wesentlichen ab, während du an deiner Performance arbeitest. Dank der großen Auswahl an Farben und Styles findest du außerdem garantiert etwas für deinen individuellen Look. Und der Nike Swoosh? Ist natürlich auch immer mit dabei – auf Brust, Bündchen & Co. sorgt er für den unverwechselbaren Farbakzent.


Bei der Materialbeschaffung für unsere nachhaltige Damenbekleidung gehen wir keine Kompromisse ein: Wir legen großen Wert darauf, wie die Rohstoffe angebaut, geerntet und verarbeitet werden, und verwenden auch jede Menge recycelte Materialien. Wiederverwerteter Polyester verringert den Abfall und reduziert die CO₂-Emissionen im Vergleich zu neu produziertem Polyester um etwa 30 %. Die Produktion von Bio-Baumwolle erfordert hingegen weniger Wasser und Chemikalien als herkömmlich angebaute Baumwolle. Das Resultat? Du genießt die gleiche hohe Qualität und Leistung, aber mit weniger negativen Auswirkungen auf die Umwelt.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Das findest du gut? Dann hol dir Nike Damenmode, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.