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Oversized Hoodies & Sweatshirts

(75)
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
Nike Sportswear Club
French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
€ 59,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
+1
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
€ 94,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
Nike Sportswear Club
Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
€ 69,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Sweatshirt (Damen)
+3
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Sweatshirt (Damen)
€ 59,99
Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
€ 89,99
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
€ 69,99
Nike
Nike Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
Nike
Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
€ 74,99
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
€ 54,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Hoodie (Mädchen)
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversize-Hoodie (Mädchen)
€ 44,99
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
€ 64,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Track-Jacket (Damen)
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Oversize-Track-Jacket (Damen)
€ 119,99
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
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Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
€ 39,99
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Therma-FIT Oversize-Golf-Hoodie (Herren)
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Therma-FIT Oversize-Golf-Hoodie (Herren)
€ 109,99
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Hoodie
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Hoodie
€ 114,99
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
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Oversize-Damen-Rundhalsshirt
€ 69,99
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Fleece-Hoodie (Herren)
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Nike
Nike Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
€ 54,99
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Herrenoberteil mit Viertelreißverschluss
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Herrenoberteil mit Viertelreißverschluss
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
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Oversize-Damen-Rundhalsshirt
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized Kapuzenjacke (Herren)
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Oversized Kapuzenjacke (Herren)
€ 79,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
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Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Hoodie (Damen)
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Oversize-Hoodie (Damen)
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
€ 64,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie für Herren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie für Herren
€ 74,99
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
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Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
€ 39,99
Jordan Flight
Jordan Flight Strickjacke (Herren)
Frisch eingetroffen
Jordan Flight
Strickjacke (Herren)
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
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Oversize-Hoodie für Damen
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
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Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)
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Hoodie (Damen)
€ 89,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fleece Hoodie (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fleece Hoodie (ältere Kinder, Jungen)
€ 54,99
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
€ 64,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
+1
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Extragroßes Oberteil mit Viertelreißverschluss für ältere Kinder (Mädchen)
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€ 44,99
Nike Studio Fleece Lightweight
Nike Studio Fleece Lightweight Oversize-Rundhalsshirt mit Grafik (ältere Kinder, Mädchen)
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Oversize-Rundhalsshirt mit Grafik (ältere Kinder, Mädchen)
€ 49,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Oversize-Fleecejacke (Herren)
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Oversize-Fleecejacke (Herren)
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Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Hoodie für ältere Kinder
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Hoodie für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Oversize-Hoodie für ältere Kinder
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Oversize-Hoodie für ältere Kinder
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Chicago Bulls
Chicago Bulls Jordan Basketball Flight Fleece-Hoodie für Herren
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€ 119,99
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
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Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
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Jordan Flight Wings
Jordan Flight Wings Fleece-Hoodie (Herren)
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Fleece-Hoodie (Herren)
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Inter Milan SE
Inter Milan SE Nike ACG Therma-FIT Fußball-Hoodie
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Nike ACG Therma-FIT Fußball-Hoodie
€ 124,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie für Herren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie für Herren
€ 79,99
Nike Tech
Nike Tech Herren-Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Herren-Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
€ 149,99
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Therma-FIT Oversize-Golfoberteil mit Halbreißverschluss für Herren
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Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Oversize-Hoodie (Herren)
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Oversize-Hoodie (Herren)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
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Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Recyclingmaterialien
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Oversize-Hoodie für Damen
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
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Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
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Jordan Flight
Jordan Flight Strickjacke (Herren)
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fleece Hoodie (ältere Kinder, Jungen)
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Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
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Nike Sportswear Studio Fleece
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Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Extragroßes Oberteil mit Viertelreißverschluss für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Studio Fleece Lightweight
Nike Studio Fleece Lightweight Oversize-Rundhalsshirt mit Grafik (ältere Kinder, Mädchen)
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Oversize-Fleecejacke (Herren)
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Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Hoodie für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Oversize-Hoodie für ältere Kinder
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Chicago Bulls
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Jordan Flight Wings
Jordan Flight Wings Fleece-Hoodie (Herren)
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Inter Milan SE
Inter Milan SE Nike ACG Therma-FIT Fußball-Hoodie
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€ 124,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie für Herren
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Nike Tech
Nike Tech Herren-Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Therma-FIT Oversize-Golfoberteil mit Halbreißverschluss für Herren
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Therma-FIT Oversize-Golfoberteil mit Halbreißverschluss für Herren
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Jordan Flight Fleece Oversize-Hoodie (Herren)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
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Oversized Hoodies: Mach’s dir gemütlich

Beim Warm-up oder in Trainingspausen ist ein Oversized Hoodie oft genau das Richtige. Unsere Kollektion an übergroßen Sweatshirts und Hoodies bietet die passenden Farben und Designs für alle Sportarten, Athletinnen und Athleten. Mit Kapuzenjacken kannst du deine Temperatur zwischen den Einheiten regulieren, während atmungsaktive Sweatshirts für ein angenehmes Tragegefühl beim Training sorgen. Lässig geschnittene Designs garantieren maximalen Komfort und lassen sich am Spielfeldrand leicht an- und ausziehen.


Die Nike Therma-FIT Technologie macht das Beste aus der Wärme, die dein Körper erzeugt. Unsere Oversized Hoodies bestehen aus innovativen Materialien. Damit bleibt deine Körpertemperatur während des gesamten Workouts im optimalen Bereich. Du findest auch viele Optionen aus der Nike „Move to Zero“-Kampagne – unserem Plan zur Reduzierung von Abfall und Emissionen auf null. Diese Hoodies und Sweatshirts werden aus recycelten Materialien hergestellt und sind somit besser für dich und den Planeten.