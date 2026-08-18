Nike Cyber Monday 2026

Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Herren-T-Shirt
Nike N.A.C.
Herren-T-Shirt
30 % Rabatt
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Herrenschuh
30 % Rabatt
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Tiempo Maestro Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
30 % Rabatt
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh
Air Jordan 1 Low SE
Herrenschuh
30 % Rabatt
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike United Phantom 6 Low Academy
Fußballschuh für verschiedene Böden
30 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
29 % Rabatt
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Tiempo Ligera Pro
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
Nike Air Max Plus
Schuh (Herren)
30 % Rabatt
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike Dunk Low Retro SE
Nike Dunk Low Retro SE Herrenschuh
Nike Dunk Low Retro SE
Herrenschuh
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
30 % Rabatt
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
Nike Air Max Plus
Schuh (Herren)
30 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Basketballschuh
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Basketballschuh
30 % Rabatt
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Basketballschuh (ältere Kinder)
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Basketballschuh (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
30 % Rabatt
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Basketballschuh
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Basketballschuh
30 % Rabatt
Nike Initiator
Nike Initiator Herren-Laufschuh
Nike Initiator
Herren-Laufschuh
30 % Rabatt

Nike Cyber Monday 2026: Entdecke neue Looks

Ergänze deine Outfits mit Sportswear und Schuhen aus dem Nike Cyber Monday. Unsere besten Cyber-Monday-Angebote beinhalten einige der beliebtesten Kult-Modelle für Männer, Frauen und Kinder – vom reaktionsfreudigen Air Max Sneaker bis hin zu Fußballtrikots, in denen du dein Team repräsentieren kannst. Vielleicht bist du auch auf der Suche nach Layering-Pieces oder Jacken? Am Cyber Monday von Nike wirst du fündig.

Perfektioniere deinen Look mit kultigen Nike Sneakern und laufe mit federnden Schritten ins Ziel. Freue dich auf Rabatte bei Klassikern wie dem Nike Blazer Sneaker oder greife zum Nike Air Max Sneaker, wenn dir Stabilität und Dämpfung wichtig sind. Egal, wofür du dich entscheidest, unser reaktionsfreudiger Schaumstoff in der Zwischensohle schenkt dir vollkommenen Tragekomfort – Kilometer für Kilometer.

In unseren Sonderangeboten der Nike Cyber Week findest du auch bequeme Basics wie Hoodies und Sweatshirts. Kombiniere sie mit Hosen oder Jogginghosen aus leichtem Fleece, die dich von Kopf bis Fuß wärmen, ohne dick aufzutragen. Erkunde am Nike Cyber Monday 2026 auch unsere Sonderangebote für Sportswear mit Nike Dri-FIT Technologie. In diesen Pieces mit kühlendem Effekt kannst du dich ganz auf dein Training konzentrieren.