FC CHELSEA

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Chelsea Auswärtstrikots & Shirts 26/27

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FC Chelsea 2026/27 Match Away
FC Chelsea 2026/27 Match Away Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
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FC Chelsea 2026/27 Match Away
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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NICHT ZU BÄNDIGEN
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Von Tradition geprägt. Für die Zukunft entwickelt.
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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Supporte dein Team im Chelsea Auswärtstrikot der Saison 2026/27

Du liebst den FC Chelsea? Dann zeig es mit dem neuen Auswärtstrikot von Nike. Bei uns bekommst du die offizielle Auswärts-Kollektion und das komplette Trikot-Set von Chelsea. Egal, ob für Männer, Frauen oder Kinder – bei uns können alle Fußball-Fans ihre Teamfarben tragen.

In unseren Chelsea Auswärtstrikots machen die Matches gleich noch mehr Spaß – ganz gleich, ob du die Begegnung im Stadion, in der Kneipe oder vor dem heimischen Fernseher verfolgst. Kleide dich von Kopf bis Fuß in den Farben der Blues oder trainiere selbst in High-Performance-Oberteilen und T-Shirts von Nike im Chelsea-Design.

Wenn es hoch hergeht, wirst du die authentischen Chelsea Away Trikots mit ihrem leichten Gewebe besonders zu schätzen wissen. Du willst nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei der Umwelt punkten? Entscheide dich für unsere Designs aus nachhaltigen Materialien. Die Replika der FC Chelsea Away Kits sind ebenfalls mit der Aero-FIT Kültechnologie ausgestattet, sodass du selbst bei heißen Partien immer cool bleibst.