Zweiteiliges Nike Rundhalsshirt-Set (jüngere Kinder)

Dieses Set mit Essentials für jeden Tag besteht aus einer Baumwoll-Fleece-Mischung, die sich auf der Haut deines Kindes glatt und weich anfühlt. Das kuschelige Rundhalsoberteil hat einen großzügigen Schnitt, sodass es sich einfach über einem T-Shirt oder Tanktop tragen lässt. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund für einen bequemen Fit. Die Beine laufen nach unten hin schmaler zu und haben gerippte Bündchen für ein sicheres Tragegefühl, damit Kinder bequem spielen oder sich ausruhen können.

Gezeigte Farbe: Dark Grey Heather

Style: IB7599-022