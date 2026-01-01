Nike United Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen

Nike United Phantom 6 High Elite

€ 202,99 € 289,99 30 % Rabatt

Mit dem Nike United Phantom 6 Elite kannst du auf dem Platz an deine Grenzen gehen. Der Schuh wurde für extrem präzise Spielerinnen wie Sophia Wilson und Deyna Castellanos entwickelt. Er schärft deine Präzision mit revolutionärem Gripknit für punktgenaue Treffer und einer raffinierten Cyclone 360-Platte für aggressive Richtungswechsel.

Behind the Design

Die Nike United Kollektion feiert extrem präzise Athletinnen wie Sophia Wilson und Deyna Castellanos. Wir haben satte Burgunderrot-Töne mit von Animal-Print inspirierten Grafiken kombiniert, die repräsentieren, wie sie auf dem Spielfeld angreifen und über das Mögliche hinausgehen.

Mehr Ballgefühl für saubere Schüsse

Nike Gripknit sorgt mit seiner griffigen Textur für Grip an den entscheidenden Stellen und gibt dir die nötige Kontrolle für präzise Torschüsse. Ganz egal, ob es draußen nass oder trocken ist.

Traktion auf dem Spielfeld

Das strategisch platzierte, kreisförmige Cyclone 360-Traktionsprofil im Vorfußbereich ermöglicht schnelle Richtungswechsel und Drehungen.

Natürliche Passform

Der Schuhrahmen sorgt für eine natürlichere Passform, vor allem im Zehenbereich. Der Schuh schmiegt sich an deinen Fuß und bringt dich näher an den Ball – für maximale Ballkontrolle. Ein Dynamic Fit-Schuhkragen aus weichem, elastischem Flyknit-Material umschließt den Knöchel und sorgt so für ein sicheres Tragegefühl. Das Ghost-Schnürsystem verdeckt nach dem Binden die Schnürsenkel, damit sie sicher verschlossen bleiben und dich nicht ablenken.