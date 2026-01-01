'Two By You A'ja Wilson personalisierbarer Basketballschuh

A'Two By You

€ 169,99

Echte Fans wie A’ja prägen das Spiel – und ihre Schuhe – auf unverwechselbare Weise. Mit dem A’Two By You kannst du deinen eigenen Archetyp gestalten. Von schimmernden Obermaterialoptionen über im Dunkeln leuchtende Außensohlen bis hin zu perlmuttfarbenen Traktionsprofilen und sternförmigen persönlichen iD-Nachrichten – dieser Schuh erweitert die Farbpalette des MVP und bietet noch viel mehr. Verleih ihm deine persönliche Note – achte nur darauf, dass er ECHT ist.

Für lange Läufe

Die Mittelsohle besteht aus unserem Cushlon 3.0 für eine optimale Dämpfung und Reaktionsfreudigkeit – perfekt für alle, die wie A’ja das ganze Spiel über von Korb zu Korb laufen möchten. Eine Innensohle auf der Oberseite des Cushlon sorgt für Tragekomfort und Halt.

Hol in dir und lauf los

Ein bissiges, von unten beladenes Air Zoom-Element im Vorfuß verleiht A’jas vernichtendem ersten Schritt noch mehr Kraft, wenn sie den Korb angreift. Eine Mittelfußplatte sorgt für eine ausreichende Stabilität und zusätzlichen Schwung für dynamische Bewegungen.

Richtungswechsel und Bewegungsfreiheit

Wir haben A’jas Traktionsprofil mit einem wellenförmigen Fischgrätenprofil versehen, mit dem sie sofort anhalten und auf Kommando das Tempo wechseln kann. Eine eingespritzte, geformte Fersenkappe sorgt für Stabilität und Halt.

Sicherer Halt

Das Obermaterial besteht aus einer stabilen, starken und atmungsaktiven Strukturform. Damit kann A'ja stabil und sicher bleiben, wenn sie ihre Gegnerinnen defensiv checkt oder mit dem Rock an ihnen vorbeizischst. Wir haben A’jas charakteristische Asymmetrie auch in die große Zehenseite des Schuhs eingearbeitet und ihn um eine Belüftung mit Einsätzen ergänzt, für die Momente, wenn es im Spiel heiß hergeht.