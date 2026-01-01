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Türkei 2026 Academy Pro Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für ältere Kinder - Sport Red/Schwarz/Weiß

Türkei 2026 Academy Pro Kurzarm-Oberteil

Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (ältere Kinder)

€ 27,99
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Dieses Academy Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt und sorgt mit seitlichen Mesh-Einsätzen, die zusätzliche Luftzirkulation ermöglichen, für ein ultraleichtes, kühles Tragegefühl. Die schmale Passform ermöglicht ein relaxtes Tragegefühl, während du beim Training und Testspiel Tempo machst.


  • Gezeigte Farbe: Sport Red/Schwarz/Weiß
  • Style: IR0471-614

Türkei 2026 Academy Pro Kurzarm-Oberteil

€ 27,99

Dieses Academy Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt und sorgt mit seitlichen Mesh-Einsätzen, die zusätzliche Luftzirkulation ermöglichen, für ein ultraleichtes, kühles Tragegefühl. Die schmale Passform ermöglicht ein relaxtes Tragegefühl, während du beim Training und Testspiel Tempo machst.

Vorteile

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Gezeigte Farbe: Sport Red/Schwarz/Weiß
  • Style: IR0471-614

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 140 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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