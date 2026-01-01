Türkei 2026 Academy Pro Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für ältere Kinder

Türkei 2026 Academy Pro Kurzarm-Oberteil
Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Academy Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt und sorgt mit seitlichen Mesh-Einsätzen, die zusätzliche Luftzirkulation ermöglichen, für ein ultraleichtes, kühles Tragegefühl. Die schmale Passform ermöglicht ein relaxtes Tragegefühl, während du beim Training und Testspiel Tempo machst.
- Gezeigte Farbe: Sport Red/Schwarz/Weiß
- Style: IR0471-614
Türkei 2026 Academy Pro Kurzarm-Oberteil
Dieses Academy Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt und sorgt mit seitlichen Mesh-Einsätzen, die zusätzliche Luftzirkulation ermöglichen, für ein ultraleichtes, kühles Tragegefühl. Die schmale Passform ermöglicht ein relaxtes Tragegefühl, während du beim Training und Testspiel Tempo machst.
Vorteile
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Gezeigte Farbe: Sport Red/Schwarz/Weiß
- Style: IR0471-614
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 140 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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