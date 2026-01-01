Türkei 2026 Academy Pro Nike Dri-FIT Fußballhose für ältere Kinder

Türkei 2026 Academy Pro Hose

€ 49,99

Diese geschmeidige Strickhose wurde für das Fußballtraining entwickelt und leitet Schweiß ab, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Die schmale Passform sowie die Reißverschlusstaschen und -bündchen bieten ein ablenkungsfreies Tragegefühl, während du beim Training und Testspiel Tempo machst.

Vorteile Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.