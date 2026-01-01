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Nike Trainingsmatte (5 mm) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike

Trainingsmatte (5 mm)

€ 64,99
EINHEITSGRÖSSE

Klarna An der Kasse verfügbar.

Diese ultraleichte Trainingsmatte verfügt über eine strapazierfähige Oberschicht und eine stützende Schaumstoffbasis für lang anhaltenden Komfort, egal wo du trainierst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IQ6085-091

Nike

€ 64,99

Diese ultraleichte Trainingsmatte verfügt über eine strapazierfähige Oberschicht und eine stützende Schaumstoffbasis für lang anhaltenden Komfort, egal wo du trainierst.

Produktinformationen

  • 80 % Polyvinylbutyral / 20 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IQ6085-091

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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