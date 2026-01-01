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Nike
Trainingsmatte (5 mm)
€ 64,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Diese ultraleichte Trainingsmatte verfügt über eine strapazierfähige Oberschicht und eine stützende Schaumstoffbasis für lang anhaltenden Komfort, egal wo du trainierst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IQ6085-091
Nike
€ 64,99
Diese ultraleichte Trainingsmatte verfügt über eine strapazierfähige Oberschicht und eine stützende Schaumstoffbasis für lang anhaltenden Komfort, egal wo du trainierst.
Produktinformationen
- 80 % Polyvinylbutyral / 20 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IQ6085-091
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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