Der Nike Traillaufgürtel wurde für weniger Auf- und Abbewegungen entwickelt, damit du deine Sachen beim Laufen sicher verstauen kannst. Ein abnehmbares Bungee-System hält deine zusätzliche Ausrüstung sicher, während elastische Silikonschlaufen es dir ermöglichen, deine Stöcke zu verstauen, um sie einfach tragen zu können.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Sail

Style: IQ5928-077