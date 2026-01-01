Nike Tennis Premier Stirnband

Nike

€ 22,99

Mit diesem Nike Stirnband kannst du deine Haare ganz einfach bändigen und gleichzeitig Schweiß in Schach halten. Die Kombination aus feuchtigkeitsableitender Technologie und der atmungsaktiven Baumwollschicht sorgt Satz für Satz für ein angenehm trockenes Tragegefühl.

Vorteile Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.