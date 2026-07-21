Nike Swim HydraStrong Fly Racerback-Einteiler (Damen)

Hol dir den Racerback-Badeanzug, der bei der Leistung keine Abstriche macht. Der klassisch geschnittene Bein- und Gesäßbereich sorgt für maximalen Komfort und die schmalen Träger bieten dir mittleren Halt. Das vollständig gefütterte Nike HydraStrong-Material sorgt für eine lang anhaltende Strapazierfähigkeit, damit du dich auf deine persönlichen Bestleistungen konzentrieren kannst.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß

Style: IU3119-015