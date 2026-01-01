Nike Swim Einteiler mit Wellenstruktur und Schnürung für ältere Kinder (Mädchen)

Nike Swim

€ 47,99

Dieser zeitlose Badeanzug mit Wellenstruktur kombiniert klassisch und modern. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet eine volle Abdeckung am Po sowie die perfekte Mischung aus Tragekomfort und Style.

Vorteile Durchgehend gefüttert für eine bessere Passform, Komfort und ein sicheres Tragegefühl.