Nike Swim Effortless Essential Badeanzug mit U-Ausschnitt (Damen)

Tauche mit diesem eleganten Badeanzug mit U-Ausschnitt in den Sommer ein. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet eine mittlere Abdeckung und Unterstützung. Er besticht durch die perfekte Balance aus Komfort und Funktion. Die verstellbaren Rückenträger können vom Crossback- zum Schulter-Look umgewandelt werden, um einen vielseitigen Look für all deine Wasserabenteuer zu bieten.

Gezeigte Farbe: Chalk/Schwarz

Style: IQ7820-102