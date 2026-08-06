Nike Swim Crossback-Einteiler für ältere Kinder (Mädchen)

Nike Swim

€ 34,99

Hol dir den durchgehend gefütterten Crossback-Badeanzug, der genauso hart trainiert hat wie du. Durch die vollständige Abdeckung des Gesäßes verrutscht der Badeanzug nicht, damit du dich voll und ganz auf deine Geschwindigkeit konzentrieren kannst. Mach die Siegesrunde.

Vorteile Durchgehend gefüttert für eine bessere Passform, Komfort und ein sicheres Tragegefühl.