Nike Swim Crossback-Einteiler für ältere Kinder (Mädchen)

Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Klarna An der Kasse verfügbar.
Hol dir den durchgehend gefütterten Crossback-Badeanzug, der genauso hart trainiert hat wie du. Durch die vollständige Abdeckung des Gesäßes verrutscht der Badeanzug nicht, damit du dich voll und ganz auf deine Geschwindigkeit konzentrieren kannst. Mach die Siegesrunde.
Nike Swim
Hol dir den durchgehend gefütterten Crossback-Badeanzug, der genauso hart trainiert hat wie du. Durch die vollständige Abdeckung des Gesäßes verrutscht der Badeanzug nicht, damit du dich voll und ganz auf deine Geschwindigkeit konzentrieren kannst. Mach die Siegesrunde.
Durchgehend gefüttert für eine bessere Passform, Komfort und ein sicheres Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
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