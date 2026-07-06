Nike Swim Badeanzug mit U-Ausschnitt und Shoreline-Textur (Damen)

Hol dir den texturierten Strick, der härter arbeitet, mit diesem eleganten Badeanzug mit U-Ausschnitt, der aus einem weichen, schnell trocknenden, gekräuselten Stoff besteht, der dem Look eine zusätzliche Dimension verleiht. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet eine mittlere Bedeckung und Unterstützung. Er besticht durch die perfekte Kombination aus Tragekomfort und Style.

Gezeigte Farbe: Green Abyss/Nightshade

Style: IQ8319-399