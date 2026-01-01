Nike Sportswear Club Strickjacke (ältere Kinder)

Ein Cardigan steht für einen klassischen, aber sportlichen Look. Edel und doch relaxt. Unser Pullover mit Knopfleiste aus French-Terry-Material ist ein bequemes Basic, mit dem du jedes Outfit aufwerten kannst, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Sanddrift/Sanddrift

Style: IM5082-010