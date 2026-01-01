 
Bild 1 von 7
Nike Sportswear Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (ältere Kinder) - Schwarz/Sanddrift

Nike Sportswear Club

French-Terry-Hose mit offenem Saum (ältere Kinder)

€ 44,99
Schwarz/Sanddrift
Fir/Sanddrift
Deep Royal Blue/Sanddrift
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Unsere Club Fleece-Favoriten mit geradem Bein und klassischer Silhouette sind Klassiker, die du immer wieder tragen möchtest. Diese leichte Fleece-Hose ist außen glatt und innen weich angeraut und sorgt insbesondere an kühleren Tagen für ein angenehmes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sanddrift
  • Style: IV5264-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Sportswear Club

€ 44,99

Unsere Club Fleece-Favoriten mit geradem Bein und klassischer Silhouette sind Klassiker, die du immer wieder tragen möchtest. Diese leichte Fleece-Hose ist außen glatt und innen weich angeraut und sorgt insbesondere an kühleren Tagen für ein angenehmes Tragegefühl.

Vorteile

  • Das mittelschwere French Terry ist von Natur aus atmungsaktiv und verfügt über weiche Schlaufen an der Innenseite.
  • Das offene Saumdesign drapiert sich perfekt über deinem Lieblingspaar Sneaker.
  • In den drei Taschen kannst du deine Essentials sicher und griffbereit aufbewahren.

Produktinformationen

  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Taschen: 100 % Baumwolle.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sanddrift
  • Style: IV5264-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 152 cm
    • Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 130 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Sportswear Club.

    Nike Sportswear Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (ältere Kinder)

    Nike Sportswear Club

    € 44,99

    Vervollständige den Look