Nike Sportswear Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (ältere Kinder)

Unsere Club Fleece-Favoriten mit geradem Bein und klassischer Silhouette sind Klassiker, die du immer wieder tragen möchtest. Diese leichte Fleece-Hose ist außen glatt und innen weich angeraut und sorgt insbesondere an kühleren Tagen für ein angenehmes Tragegefühl.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Sanddrift

Style: IV5264-010

Ursprungsland/-region: Vietnam