Nike Set aus Rundhalsshirt und bedruckten Leggings für Kleinkinder

Mit diesem zweiteiligen Set kannst du deine kleinen Sportler:innen ganz einfach zum Spielen, Chillen oder für den Unterricht einkleiden. Das Fleece-Oberteil hat tief angesetzte Schultern für eine entspannte Passform. Die dazu passenden ausgestellten Leggings haben einen elastischen Bund für eine bequeme Passform und sind mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit dein Kind beim Spielen kühl und trocken bleibt.

Gezeigte Farbe: Pink Rise

Style: IZ7258-621