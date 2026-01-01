Nike Set aus Rundhalsshirt und bedruckten Leggings für Babys (12–24 Monate)

Mit diesem zweiteiligen Set kannst du deine kleinen Sportler:innen ganz einfach zum Spielen, Chillen oder für den Unterricht einkleiden. Das Fleece-Oberteil hat niedrig angesetzte Schultern für eine entspannte Passform und Druckknöpfe auf der Rückseite, die das An- und Ausziehen erleichtern. Die passenden ausgestellten Leggings haben einen elastischen Bund für eine bequeme Passform und sind mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit dein Kind beim Spielen kühl und trocken bleibt.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: IZ7283-010