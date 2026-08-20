Nike Set aus Pullover-Hoodie und Jogger für Babys (12 bis 24 Monate)

Dieses zweiteilige Set aus Fleece ist glatt und kuschelig weich. Damit sind Kids schnell angezogen, sodass mehr Zeit zum Spielen bleibt. Der Hoodie bietet angenehme Bewegungsfreiheit und lässt sich einfach über ein Tanktop oder T-Shirt überziehen. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund, der eine bequeme Passform ermöglicht. Die schmal zulaufenden Beine mit gerippten Bündchen bieten Tragekomfort und sicheren Halt, auch wenn sich dein Kind viel bewegt.

Gezeigte Farbe: Pink Rise

Style: JA3287-621