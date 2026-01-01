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Nike Set aus Club-Mütze und -Handschuhen für jüngere Kinder - Schwarz

Nike

Set aus Club-Mütze und -Handschuhen für jüngere Kinder

30 % Rabatt
Schwarz
Playful Pink

Klarna An der Kasse verfügbar.

Zu diesem zweiteiligen Accessoire-Set können Kinder Jacke, Outfit oder Schuhe von Nike ergänzen. Die Mütze mit Bündchen besteht aus superweichen, kaschmirähnlichen Acrylgarnen, die sich super kuschelig anfühlen. Die dazu passenden Handschuhe bestehen aus elastischem Garn für eine bequeme Passform, die kleine Hände warm hält.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: FV2830-010

Nike

30 % Rabatt

Zu diesem zweiteiligen Accessoire-Set können Kinder Jacke, Outfit oder Schuhe von Nike ergänzen. Die Mütze mit Bündchen besteht aus superweichen, kaschmirähnlichen Acrylgarnen, die sich super kuschelig anfühlen. Die dazu passenden Handschuhe bestehen aus elastischem Garn für eine bequeme Passform, die kleine Hände warm hält.

Produktinformationen

  • Mütze: 100 % Acryl; Handschuhe: 82 % Acryl/17 % Polyester/1 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: FV2830-010

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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