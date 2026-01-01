Nike Set aus Club-Mütze und -Handschuhen für jüngere Kinder

Zu diesem zweiteiligen Accessoire-Set können Kinder Jacke, Outfit oder Schuhe von Nike ergänzen. Die Mütze mit Bündchen besteht aus superweichen, kaschmirähnlichen Acrylgarnen, die sich super kuschelig anfühlen. Die dazu passenden Handschuhe bestehen aus elastischem Garn für eine bequeme Passform, die kleine Hände warm hält.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: FV2830-010