Nike Refuel Flasche mit Verriegelungsdeckel (ca. 946 ml)

Sorge dafür, dass du immer genug trinkst. Das zusammendrückbare Design dieser Flasche ermöglicht einen schnellen Wasserfluss für leichteres Trinken. Der Klappdeckel rastet leicht ein und verfügt über ein auslaufsicheres Ventil, damit nichts verschüttet wird.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: IR8566-069