Paris Saint-Germain Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Kälte sollte dich nicht davon abhalten, PSG zu repräsentieren. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: II3721-010
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Kälte sollte dich nicht davon abhalten, PSG zu repräsentieren. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.
Produktinformationen
- Vordertasche
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: II3721-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 141 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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