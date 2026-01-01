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Niederlande 2026 Stadion Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika kurzärmliges Fußballtrikot (Herren) - Schwarz/Medium Ash/Weiß

Recyclingmaterialien

Niederlande 2026 Stadion Goalkeeper

Nike Dri-FIT Replika-Kurzarm-Fußballtrikot für Herren

€ 109,99

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Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Torhüter:innen verdienen das Rampenlicht. Betrachte dies also als ihren Walk of Fame – eine Kollektion, die allen Keeper:innen, die mutig Position zwischen den Pfosten beziehen, Sterne verleiht. Mit diesem Replika-Trikot der Niederlande kannst du aussehen wie der/die Torhüter:in deines Landes.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Medium Ash/Weiß
  • Style: IB5911-010

Niederlande 2026 Stadion Goalkeeper

€ 109,99

Torhüter:innen verdienen das Rampenlicht. Betrachte dies also als ihren Walk of Fame – eine Kollektion, die allen Keeper:innen, die mutig Position zwischen den Pfosten beziehen, Sterne verleiht. Mit diesem Replika-Trikot der Niederlande kannst du aussehen wie der/die Torhüter:in deines Landes.

Trockenes Tragegefühl

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Den Trikots der Profis nachempfunden

Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.

Produktinformationen

  • Replika-Design
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Medium Ash/Weiß
  • Style: IB5911-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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