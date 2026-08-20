Nike Lifestyle 3-teiliges Set aus Hoodie und T-Shirt für Babys (12–24 Monate)

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Lifestyle 3-teiliges Set aus Hoodie und T-Shirt für Babys (12–24 Monate)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit diesem dreiteiligen Set kannst du die kleinsten Athlet:innen ganz einfach mit einem perfekt abgestimmten vielseitigen Sport-Style ausstatten. Das T-Shirt in Standardpassform hat einen Rundhalsausschnitt ohne Etikett für unkomplizierten Tragekomfort. Die Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss ist ein unverzichtbares Essential für unterwegs. Die passende Hose hat einen elastischen Bund für eine angenehme Passform, die den ganzen Tag beim Spielen bequem bleibt.
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy
- Style: IZ7376-410
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Mit diesem dreiteiligen Set kannst du die kleinsten Athlet:innen ganz einfach mit einem perfekt abgestimmten vielseitigen Sport-Style ausstatten. Das T-Shirt in Standardpassform hat einen Rundhalsausschnitt ohne Etikett für unkomplizierten Tragekomfort. Die Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss ist ein unverzichtbares Essential für unterwegs. Die passende Hose hat einen elastischen Bund für eine angenehme Passform, die den ganzen Tag beim Spielen bequem bleibt.
Produktinformationen
- 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy
- Style: IZ7376-410
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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