Nike Lifestyle 3-teiliges Set aus Hoodie und T-Shirt für Babys (12–24 Monate)

Mit diesem dreiteiligen Set kannst du die kleinsten Athlet:innen ganz einfach mit einem perfekt abgestimmten vielseitigen Sport-Style ausstatten. Das T-Shirt in Standardpassform hat einen Rundhalsausschnitt ohne Etikett für unkomplizierten Tragekomfort. Die Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss ist ein unverzichtbares Essential für unterwegs. Die passende Hose hat einen elastischen Bund für eine angenehme Passform, die den ganzen Tag beim Spielen bequem bleibt.

Gezeigte Farbe: Midnight Navy

Style: IZ7376-410