Nike x LEGO® Collection Torwarttrikot (ältere Kinder)

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Fotorealistische LEGO® Steine bilden die Streifen auf diesem Torhütertrikot – damit du im Strafraum wie eine Mauer aus Steinen dastehen kannst. Wenn du genau hinsiehst, erkennst du die einzelnen Steine, aus denen das Muster besteht.