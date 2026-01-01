Nike x LEGO® Collection Torwarttrikot (ältere Kinder)

Recyclingmaterialien
Nike x LEGO® Kollektion
Torwarttrikot (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Fotorealistische LEGO® Steine bilden die Streifen auf diesem Torhütertrikot – damit du im Strafraum wie eine Mauer aus Steinen dastehen kannst. Wenn du genau hinsiehst, erkennst du die einzelnen Steine, aus denen das Muster besteht.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IO3128-010
Nike x LEGO® Kollektion
Fotorealistische LEGO® Steine bilden die Streifen auf diesem Torhütertrikot – damit du im Strafraum wie eine Mauer aus Steinen dastehen kannst. Wenn du genau hinsiehst, erkennst du die einzelnen Steine, aus denen das Muster besteht.
Vorteile
- Das leichte Strickmaterial ist atmungsaktiv und hat einen Glanz wie in alten Zeiten.
- Das Rippmaterial an den Bündchen und am Kragen verleiht diesem Torhütertrikot einen Spieltag-Look.
- Zu den auffälligen Details gehören ein holografisches Schild-Emblem und ein Chrom-Swoosh-Brick-Logo.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IO3128-010
Größe und Passform
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 127 cm
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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