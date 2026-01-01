Nike x LEGO® Collection Hose (ältere Kinder)

Nike x LEGO® Kollektion

€ 79,99

Diese bequeme, gewebte Hose ist ein vielseitiges Kleidungsstück, auf das du aufbauen kannst, und verfügt über auffällige LEGO® Details. Das leichte, wasserabweisende Material schützt vor Wind und Regen, damit du deine Tage mit Abenteuern füllen und auf jedes Wetter vorbereitet sein kannst.

Nike Football x LEGO Collection Ungezähmte Spielpower mit Nike und der LEGO Group. Chromakzente lassen den Look erstrahlen. Schnell zugängliche Taschen Eingrifftaschen bieten praktischen Stauraum für alltägliche Essentials