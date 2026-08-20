Nike x LEGO® Collection Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)

Recyclingmaterialien
Nike x LEGO® Kollektion
Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Halte Ausschau nach Lücken und stürz dich in diesem extrem atmungsaktiven Aero-FIT-Trikot auf jede Chance. Der wilde Jaguar auf der Brust ist aus LEGO® Bausteinen gefertigt und zeigt, dass du dein eigenes Spiel spielst. Leuchtende Farben und holografische Details sorgen dafür, dass die gegnerische Abwehr im Unklaren bleibt, während du über das Spielfeld sprintest.
- Gezeigte Farbe: Hyper Pink/Rush Red/Schwarz
- Style: IO3125-645
Nike x LEGO® Kollektion
Halte Ausschau nach Lücken und stürz dich in diesem extrem atmungsaktiven Aero-FIT-Trikot auf jede Chance. Der wilde Jaguar auf der Brust ist aus LEGO® Bausteinen gefertigt und zeigt, dass du dein eigenes Spiel spielst. Leuchtende Farben und holografische Details sorgen dafür, dass die gegnerische Abwehr im Unklaren bleibt, während du über das Spielfeld sprintest.
Nike Football x LEGO Collection
Folge deinem Instinkt und entdecke markante Prints, die aus LEGO-Steinen bestehen.
Ruhig, kühl und konzentriert
Die Nike Aero-FIT-Technologie wurde für maximale Atmungsaktivität entwickelt. Sie ermöglicht einen Luftstrom auf der Haut, damit du auch bei hohen Temperaturen cool bleibst. Schweißableitende Technologie sorgt für ein frisches, bequemes Tragegefühl.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Hyper Pink/Rush Red/Schwarz
- Style: IO3125-645
Größe und Passform
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 142 cm
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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