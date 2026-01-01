Kroatien 2026 Nike Dri-FIT Pre-Match Fußball-Kurzarmoberteil (ältere Kinder)

Kroatien 2026 – vor dem Spiel

€ 64,99

Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die schmale, optimierte Passform im Klassik-Look sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es beim Spielen heiß hergeht.

Vorteile Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.