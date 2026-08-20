Nike Juxta-Girl 2-teiliges Set mit Hose mit weitem Bein für Kleinkinder

Dieses zweiteilige Set verbindet einen Retro-Style mit einer modernen Passform. Beide Teile bestehen aus weichem Fleece und verfügen über umgekehrte Falten für mehr Bewegungsfreiheit. Der gemütliche Hoodie hat tief angesetzte Schultern, die für eine lockere Passform sorgen. Die passende Hose mit weitem Bein hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, die den ganzen Tag beim Spielen bequem bleibt.

Gezeigte Farbe: Moon Particle

Style: IZ7261-211