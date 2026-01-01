Nike Juxta-Girl 2-teiliges Bow Stripe-Set für Babys (12–24 Monate)

Bei diesem 2-teiligen Set trifft Sport auf süß. Das Rundhalsoberteil besteht aus weichem Strickmaterial und hat eine strukturierte Logografik und tief angesetzte Schultern für eine lockere Passform. Die dazu passenden Leggings bestehen aus weichem, elastischem Jersey mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie, damit die Kids beim Spielen kühl und trocken bleiben.

Gezeigte Farbe: Moon Particle

Style: JA3230-267