Jordan Sporttasche (48,5 l)

Egal, ob im Fitnessstudio, bei der Arbeit oder bei einem Übernachtungsausflug, mit dieser Sporttasche bist du in deinem Element. Verstaue kleine Wertsachen wie Schmuck, dein Smartphone oder deinen Reisepass in einer der versteckten, mit Samt gefütterten Taschen auf der Vorderseite. Die Griffe und der abnehmbare Riemen bieten vielseitige Trageoptionen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Gym Red

Style: IU9040-010