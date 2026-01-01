Jordan Sporttasche (48,5 l)

Egal, ob im Fitnessstudio, bei der Arbeit oder bei einem Übernachtungsausflug, mit dieser Sporttasche bist du in deinem Element. Das geräumige Hauptfach verfügt über ein Laptopfach. Dein Getränk kannst du in der Flaschentasche auf der rechten Seite verstauen und ein Paar Schuhe in dem belüfteten Schuhfach auf der linken Seite. Verstaue kleine Wertsachen wie Schmuck, dein Smartphone oder deinen Reisepass in einer der versteckten, mit Samt gefütterten Taschen auf der Vorderseite. Die Griffe und der abnehmbare Riemen bieten vielseitige Trageoptionen.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: IR8395-010