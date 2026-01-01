Jordan Flight Fleece-Kurzarm-Hoodie aus French Terry (Damen)

Inspiration für dieses Oberteil war der klassischen ärmellosen Hoodie von MJ. Die Version von Nike zeichnet sich durch eine lockere Passform an der Brust aus, die genau das richtige Maß an Bewegungsfreiheit bietet. Es ist aus kuscheligem Fleece, das außen glatt und innen weich angeraut ist. Die mit Satin gefütterte Kapuze schließt die natürliche Feuchtigkeit des Haars ein, um Frizz zu reduzieren und Haarbruch zu verhindern.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Deep Royal/University Red

Style: IM6961-010