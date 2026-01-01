Jordan Flight Essentials Boxershorts aus Baumwolle (ältere Kinder, 3er-Pack)

Ob in der Schule, im Fitnessstudio oder auf dem Spielfeld – mit diesen Boxershorts bist du bestens für den Tag gerüstet. Sie sind aus atmungsaktivem Baumwoll-Stretch-Jersey gefertigt, während der elastische Bund für eine bequeme Passform sorgt und der geschlossene, zweilagige Pouch genau den richtigen Support bietet.

Gezeigte Farbe: Obsidian

Style: IU5385-451