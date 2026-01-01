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Jordan Flight Essentials Boxershorts aus Baumwolle (ältere Kinder, 3er-Pack) - Obsidian

Jordan

Flight Essentials Boxershorts aus Baumwolle (ältere Kinder, 3er-Pack)

€ 29,99
Obsidian
Hemp
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Ob in der Schule, im Fitnessstudio oder auf dem Spielfeld – mit diesen Boxershorts bist du bestens für den Tag gerüstet. Sie sind aus atmungsaktivem Baumwoll-Stretch-Jersey gefertigt, während der elastische Bund für eine bequeme Passform sorgt und der geschlossene, zweilagige Pouch genau den richtigen Support bietet.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian
  • Style: IU5385-451

Jordan

€ 29,99

Ob in der Schule, im Fitnessstudio oder auf dem Spielfeld – mit diesen Boxershorts bist du bestens für den Tag gerüstet. Sie sind aus atmungsaktivem Baumwoll-Stretch-Jersey gefertigt, während der elastische Bund für eine bequeme Passform sorgt und der geschlossene, zweilagige Pouch genau den richtigen Support bietet.

Produktinformationen

  • Enthält 3 Paar Boxershorts
  • 95 % Baumwolle/5 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Obsidian
  • Style: IU5385-451

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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