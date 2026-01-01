Jordan Collectors Gym Sporttasche (45 l)

Diese Sporttasche ist die ultimative Tasche für alle Sneakerfans. Sie besteht aus strapazierfähigem CORDURA®-Material, das abrieb-, reiß- und kratzfest ist. Dank der wasserabweisenden Beschichtung bleibt der Inhalt sicher und trocken. Das Hauptfach verfügt über verstellbare, herausnehmbare, gepolsterte Unterteilungen, damit deine Sneaker unterwegs gut geschützt sind (bietet Platz für bis zu drei Paar Herrenschuhe bis Größe 48,5), und ein Laptopfach im Inneren. In den Taschen aus ballistischem Mesh an der Seite kannst du Wasserflaschen zu verstauen. Die Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite eignen sich zur sicheren Aufbewahrung kleiner Gegenstände, auf die du schnell und einfach zugreifen möchtest. Durch die Griffe und den abnehmbaren Riemen hast du vielseitige Trageoptionen.

Gezeigte Farbe: Khaki

Style: IU5400-247