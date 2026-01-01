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FC Chelsea Tech Fleece Nike Football Shorts (Herren) - Pitch Blue/Midwest Gold

FC Chelsea Tech Fleece

Nike Fußballshorts für Herren

€ 84,99
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Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du Chelsea bei jedem Wetter anfeuern.


  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Style: IQ4964-426

FC Chelsea Tech Fleece

€ 84,99

Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du Chelsea bei jedem Wetter anfeuern.

Produktinformationen

  • Body: 53 % Baumwolle / 47 % Polyester; Taschenbeutel (Handrücken): 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Style: IQ4964-426

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    FC Chelsea Tech Fleece Nike Football Shorts (Herren)

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