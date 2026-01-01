FC Chelsea Tech Fleece Nike Football Shorts (Herren)

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FC Chelsea Tech Fleece
Nike Fußballshorts für Herren
€ 84,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du Chelsea bei jedem Wetter anfeuern.
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Midwest Gold
- Style: IQ4964-426
FC Chelsea Tech Fleece
€ 84,99
Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du Chelsea bei jedem Wetter anfeuern.
Produktinformationen
- Body: 53 % Baumwolle / 47 % Polyester; Taschenbeutel (Handrücken): 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Midwest Gold
- Style: IQ4964-426
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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FC Chelsea Tech Fleece
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