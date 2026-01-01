triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
FC Chelsea Nike Fußball-T-Shirt (Damen) - Pitch Blue

FC Chelsea

Nike Fußball-T-Shirt (Damen)

€ 29,99
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Zeig deine Liebe zu deinem Team mit diesem Chelsea FC T-Shirt aus weicher, leichter Baumwolle, das sich ideal für den Alltag eignet.


  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue
  • Style: IM1695-426

FC Chelsea

€ 29,99

Zeig deine Liebe zu deinem Team mit diesem Chelsea FC T-Shirt aus weicher, leichter Baumwolle, das sich ideal für den Alltag eignet.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue
  • Style: IM1695-426

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu FC Chelsea.

    FC Chelsea Nike Fußball-T-Shirt (Damen)

    FC Chelsea

    € 29,99

    Vervollständige den Look

    Item 3 of 6