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FC Chelsea Club Nike Fußball-Jogger (Herren) - Pitch Blue/Weiß

FC Chelsea Club

Nike Fußball-Jogger für Herren

€ 59,99
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Wir haben einen Alltagsklassiker überarbeitet, sodass du deine Liebe für den FC Chelsea zeigen kannst. Dieses bequeme Basic wirst du immer wieder tragen wollen. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.


  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Weiß
  • Style: II3410-426

FC Chelsea Club

€ 59,99

Wir haben einen Alltagsklassiker überarbeitet, sodass du deine Liebe für den FC Chelsea zeigen kannst. Dieses bequeme Basic wirst du immer wieder tragen wollen. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.

Produktinformationen

  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Seitentasche (Handrücken zugewandte Seite)/Tasche hinten: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Weiß
  • Style: II3410-426

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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