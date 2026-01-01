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FC Chelsea City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder) - Schwarz/Bright Blue

FC Chelsea City Side

Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)

€ 59,99
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Dieser FC Chelsea Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Blue
  • Style: IQ6790-010

FC Chelsea City Side

€ 59,99

Dieser FC Chelsea Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Kapuze mit Kordelzug
  • Getrennte Kängurutasche
  • Rippmaterial an Saum und Bündchen
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Blue
  • Style: IQ6790-010

Größe und Passform

    • Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
    • Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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