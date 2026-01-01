FC Chelsea City Side
Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieser FC Chelsea Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Blue
- Style: IQ6790-010
FC Chelsea City Side
Dieser FC Chelsea Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.
Produktinformationen
- Kapuze mit Kordelzug
- Getrennte Kängurutasche
- Rippmaterial an Saum und Bündchen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Blue
- Style: IQ6790-010
Größe und Passform
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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