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FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Longsleeve-Fußballtrikot (Herren) - Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Schwarz

Recyclingmaterialien

FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper

Nike Dri-FIT Replika-Longsleeve-Fußballtrikot (Herren)

€ 109,99

Ausverkauft:

Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Mit diesem FC Barcelona Replika-Trikot holst du dir den Look deines Lieblings-Torhüters. Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.


  • Gezeigte Farbe: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Schwarz
  • Style: HQ0477-311

FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper

€ 109,99

Mit diesem FC Barcelona Replika-Trikot holst du dir den Look deines Lieblings-Torhüters. Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Die Details dieses Replika-Designs sind der Spielbekleidung der Teams nachempfunden.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Schwarz
  • Style: HQ0477-311

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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