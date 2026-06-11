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Hoch bewertet
Nike Everyday Lightweight No-Show-Trainingssocken (6 Paar) - Schwarz/Weiß

Nike Everyday Lightweight

No-Show-Trainingssocken (6 Paar)

€ 22,99
Schwarz/Weiß
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Mit den Nike Everyday Lightweight Socken schaffst du dein Workout. Weiche Garne mit schweißableitender Technologie sorgen für trockenen Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: SX7679-010

Nike Everyday Lightweight

€ 22,99

SCHWEISSABLEITENDER TRAGEKOMFORT.

Mit den Nike Everyday Lightweight Socken schaffst du dein Workout. Weiche Garne mit schweißableitender Technologie sorgen für trockenen Tragekomfort.

Vorteile

  • Dri-FIT-Technologie sorgt für trockene Füße und Tragekomfort.
  • Das Fußgewölbeband ermöglicht ein stützendes Tragegefühl.
  • Die niedrige Passform ergibt einen minimalistischen Look.

Produktinformationen

  • Material: 66 % Baumwolle/32 % Polyester/2 % Elastan; Meliert: 60 % Baumwolle/38 % Polyester/2 % Elastan;
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: SX7679-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (92)

4.4 Sterne

  • Jó zokni.

    Zsolt9d7dccb0b0984b17b7f69ea2eded1caf

    Nagyon jó az anyaga és a hossza.

  • Top

    martinr161034202

    Super socken passen perfekt würde ich wieder Kaufen

  • SUPER 👍

    KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937

    SUPER 👍 BARDZO DOBRA JAKOŚĆ, SUPER WYGODNE!!!

Nike Everyday Lightweight No-Show-Trainingssocken (6 Paar)

Nike Everyday Lightweight

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