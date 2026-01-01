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Nike Everyday Elevated wadenhohe Socken (1 Paar) - Schwarz/Platinum Tint

Nike Everyday Elevated

Wadenhohe Socken (1 Paar)

€ 14,99

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Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Platinum Tint
  • Style: IO1846-010

Nike Everyday Elevated

€ 14,99

Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub.

Vorteile

  • Die Dämpfung an Ferse und Fußballen sorgt für ein weiches Tragegefühl.
  • Die technische Unterstützung des Fußgewölbes und die aktualisierte Passform umschließen deinen Fuß und sorgen für ein bequemes, rutschfestes Tragegefühl.
  • Die verstärkten Zehen und die Ferse sind so konzipiert, dass sie der täglichen Beanspruchung mühelos standhalten.
  • Die Nike Dri-FIT-Technologie hält dich angenehm trocken.
  • Das durchgehende Mesh auf dem Fußrücken sorgt für Atmungsaktivität.
  • Die unter dem Fuß aufgenähte Größe verhindert Verwechslungen beim Anziehen.

Produktinformationen

  • 97 % Polyester / 3 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Platinum Tint
  • Style: IO1846-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 177 cm
  • Größentabelle

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