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Nike Everyday Elevated No-Show-Socken (3 Paar) - Multi-Color

Nike Everyday Elevated

No-Show-Socken (3 Paar)

€ 17,99
Nike Everyday Elevated No-Show-Socken (3 Paar) - Multi-Color
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub.


  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: HQ8028-904

Nike Everyday Elevated

€ 17,99

Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub.

Vorteile

  • Die Dämpfung an Ferse und Fußballen sorgt für ein weiches Tragegefühl.
  • Die technische Unterstützung des Fußgewölbes und die aktualisierte Passform umschließen deinen Fuß und sorgen für ein bequemes, rutschfestes Tragegefühl.
  • Die verstärkten Zehen und die Ferse sind so konzipiert, dass sie der täglichen Beanspruchung mühelos standhalten.
  • Die Nike Dri-FIT-Technologie hält dich angenehm trocken.
  • Das durchgehende Mesh auf dem Fußrücken sorgt für Atmungsaktivität.
  • Die unter dem Fuß aufgenähte Größe verhindert Verwechslungen beim Anziehen.

Produktinformationen

  • 71 % Baumwolle / 27 % Polyester / 2 % Elastan.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: HQ8028-904

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Quality no-show socks.

    Dave12859636

    Very comfortable well made socks at a very good price

Nike Everyday Elevated No-Show-Socken (3 Paar)

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